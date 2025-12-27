قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايلاند وكمبوديا يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025
أيتن عامر ترد على منتقدي تعدد الزوجات : حق شرعي للرجل
ما هو دعاء اليوم السابع من رجب؟.. 6 كلمات تجبرك جبرا يتعجب له الخلق
النوم والمكيف والعادي.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 27-12-2025
مواعيد مباريات اليوم السبت 27-12-2025 والقنوات الناقلة
كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز
إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار شمال غرب العاصمة الأمريكية
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة
حزن وحسرة.. لحظة خروج مدرب جنوب إفريقيا من الاستاد بعد الهزيمة من مصر|فيديو
قصف روسي متواصل لـ كييف .. وإجراء عاجل من الجيش البولندي
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت،تجذب اهتمام الجميع خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع البعض إلى البحث عن آخر تحديثات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية.

طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء

وتوقعت أن يسود اليوم السبت نهارا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، وليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 20 08

6 أكتوبر 21 08

بنها 21 10

دمنهور 21 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 19 08

رفح 19 08

رأس سدر 21 11

نخل 18 04

كاترين 16 01

الطور 21 10

طابا 19 11

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 21 10

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 13

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 25 16

حلايب 24 14

أبو رماد 25 13

رأس حدربة 23 14

الفيوم 22 10

بني سويف 22 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 10

الأقصر 25 11

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 23 12

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية طقس السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

صورة من الفيديو

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

محمد خميس

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

صلاح

أول رد فعل من ليفربول بعد قيادة صلاح منتخب مصر إلى ثمن نهائي الكان

محمد الشناوي

محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي

طقس

آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

بالصور

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
كارثة على الريق

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

كنز يلقى فى القمامة ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد