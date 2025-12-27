الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت،تجذب اهتمام الجميع خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع البعض إلى البحث عن آخر تحديثات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية.

طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء

وتوقعت أن يسود اليوم السبت نهارا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، وليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 20 08

6 أكتوبر 21 08

بنها 21 10

دمنهور 21 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 19 08

رفح 19 08

رأس سدر 21 11

نخل 18 04

كاترين 16 01

الطور 21 10

طابا 19 11

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 21 10

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 13

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 25 16

حلايب 24 14

أبو رماد 25 13

رأس حدربة 23 14

الفيوم 22 10

بني سويف 22 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 10

الأقصر 25 11

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 23 12