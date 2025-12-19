قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال

ندى سويفى

في أول تعليق له بعد القبض على والدة الإعلامية شيماء جمال قال إبراهيم طنطاوي المحامي إنه وعلياء سلامة صديقة الإعلامية الراحلة تقدما ببلاغ عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية منذ 48 ساعة عقب مشاهدة مقطع فيديو تهددهما فيه والدة شيماء جمال.

وقال طنطاوي إنه شاهد مقطع الفيديو أمس الأول وفوجئ بماجدة الحشاش والدة شيماء جمال تهدده وعلياء سلامة بالقتل بسلاح ناري تمتلكه، ما دفعهما لابلاغ وزارة الداخلية حتى ألقي القبض عليها اليوم.

وأضاف أنها مطلوبة في عدة قضايا شيكات وآداب وسرقة بإجمالي حبس حوالي 5 سنوات. 

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال ماجدة الحشاش، 60 عامًا، بسبب تصريحها بحيازة سلاح ناري وتهديدها باستخدامه ضد صديقة ابنتها ومحام.

تعود البداية بعد تصريحات والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالأصول” على قناة الشمس 2، والتي ادعت خلالها حيازتها سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ نحو 18 عامًا، ملوحة باستخدامه ضد إبراهيم طنطاوي، المحامي الخاص بالمتهم أيمن حجاج، وصديقة ابنتها علياء سلامة.

وأسفرت التحريات، عن أن المتهمة مقيمة في شارع العروبة – المريوطية – الطالبية، وسبق اتهامها في 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب عامة بدوائر أقسام ومراكز منشأة القناطر والمعادي وعابدين، كان آخرها القضية رقم 10297 لسنة 2001 جنح المعادي "آداب عامة".

كما تبين أن المتهمة مطلوب التنفيذ عليها في قضيتين «إيصال أمانة» صادرتين عن جنح قسم مطروح، الأولى برقم 5187 لسنة 2023 حصر 2666 لسنة 2023، غيابيًا بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، والثانية برقم 5188 لسنة 2023 حصر 2273 لسنة 2023، غيابيًا بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه.

وبضبطها ومواجهتها، أقرت بعدم حيازتها أي تراخيص لحمل سلاح، وأن ما جاء بتصريحاتها كان ادعاءً بغرض التهديد، كما اعترفت بالأحكام الصادرة ضدها.
وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

والدة شيماء جمال الاعلامية شيماء جمال وزارة الداخلية

