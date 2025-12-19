قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
توك شو

مدبولي: حجم التبادل التجاري مع لبنان تجاوز المليار دولار عام 2024

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان، أن حجم التبادل التجاري  مع لبنان، في تصاعد خلال الفترة الأخيرة وقد تجاوز حاجز المليار دولار عام 2024.

ولفت مدبولي إلى أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة، موضحًا أن هناك فرصة حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال إزالة العوائق الإجرائية أو عبر تشجيع الشراكات المباشرة بين الشركات المصرية واللبنانية، بما يحقق قيمةً مضافةً للطرفين.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، صباح اليوم بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، جلسة مباحثات موسّعة؛ لبحث عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بحث سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، وكذا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وخلال جلسة المباحثات المُوسّعة، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه  الرئيس العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وإلى الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

مصطفى مدبولي مدبولي لبنان

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

الزمالك والاهلي

كمال درويش: سبب وحيد أحدث الفجوة بين الأهلي والزمالك

وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد يوسف الحجاجي

وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الحجاجي احتفالاً بالعيد القومي

الدكتور/ حسن الصغير

خطيب الجامع الأزهر: استقبال العام الجديد يجب أن يكون بتجنب مخالفة أوامر الله عز وجل

الشيخ محمد أحمد عبيد

خطيب الأوقاف بالأقصر: المال العام من أنواع الأمانة.. والاعتداء عليه خيانة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

