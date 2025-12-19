مدبولي: حجم التبادل التجاري مع لبنان تجاوز المليار دولار عام 2024

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان، أن حجم التبادل التجاري مع لبنان، في تصاعد خلال الفترة الأخيرة وقد تجاوز حاجز المليار دولار عام 2024.

ولفت مدبولي إلى أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة، موضحًا أن هناك فرصة حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال إزالة العوائق الإجرائية أو عبر تشجيع الشراكات المباشرة بين الشركات المصرية واللبنانية، بما يحقق قيمةً مضافةً للطرفين.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، صباح اليوم بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، جلسة مباحثات موسّعة؛ لبحث عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بحث سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، وكذا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وخلال جلسة المباحثات المُوسّعة، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وإلى الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني.