أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: حضور قوي للاستثمارات اللبنانية في مصر

محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان هناك حضور قوي للاستثمارات اللبنانية في مصر، مشيرا الى ان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين اصبح ضرورة . 

واضاف رئيس الوزراء أننا نرى فرصة لزيادة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، مؤكدا اننا نؤمن بان القطاع الخاص هو القاطرة للاقتصاد ونعطي الاولويى لشركات الدوية اللبنانية للدخول في السوق المصرية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انه الطفرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية جاءت وفقا لرؤية واضحة، مشيرًا الى انه تم الاعتماد على الشركات الوطنية المصرية للعمل في كافة المشروعات.

واضاف اننا نجحنا في انشاء بنية قوية بالدولة المصرية بدأنا نجني ثماره اليوم عن طريق جذب الاستثمارات وذلك عن طريق رغبة القيادة السياسية في بناء دولة حديثة وهذا ما هو قد تم.

واشار الى اننا عملنا على الحصول على التمويلات الميسرة من الجهات الدولية وتم ضخها في المشروعات، موضحاً انه من السهل ان تضع مخطط ولكن من الصعب ان تحققه على ارض الواقع وهو ما حدث بمصر بالمتابعة الدؤوبة .

جاء ذلك خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان.

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

علاج تورم الوجه

بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

عصير الجوافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

الجلاش الحلو

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الجلاش الحلو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

