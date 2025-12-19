مدبولي: حضور قوي للاستثمارات اللبنانية في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان هناك حضور قوي للاستثمارات اللبنانية في مصر، مشيرا الى ان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين اصبح ضرورة .

واضاف رئيس الوزراء أننا نرى فرصة لزيادة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، مؤكدا اننا نؤمن بان القطاع الخاص هو القاطرة للاقتصاد ونعطي الاولويى لشركات الدوية اللبنانية للدخول في السوق المصرية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انه الطفرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية جاءت وفقا لرؤية واضحة، مشيرًا الى انه تم الاعتماد على الشركات الوطنية المصرية للعمل في كافة المشروعات.

واضاف اننا نجحنا في انشاء بنية قوية بالدولة المصرية بدأنا نجني ثماره اليوم عن طريق جذب الاستثمارات وذلك عن طريق رغبة القيادة السياسية في بناء دولة حديثة وهذا ما هو قد تم.

واشار الى اننا عملنا على الحصول على التمويلات الميسرة من الجهات الدولية وتم ضخها في المشروعات، موضحاً انه من السهل ان تضع مخطط ولكن من الصعب ان تحققه على ارض الواقع وهو ما حدث بمصر بالمتابعة الدؤوبة .

جاء ذلك خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان.