جليلة محمود تكشف تطورات أزمتها الصحية l خاص

أكدت الفنانة القديرة جليلة محمود أنها انتقلت إلي المنزل لاستكمال علاجها بعد تعرضها لوعكة صحية.

وتابعت الفنانة جليلة محمود في تصريحات خاصة لصدي البلد: انتقلت إلي المنزل خوفًا من انتقال اي عدوي لي، خاصة مع صعوبة التنفس التي أعاني منها، واطالب من الجمهور الدعاء لي.

وفي مداخلة هاتفية مؤثرة، كشف محمد المصري، نجل الفنانة القديرة جليلة محمود، عن تدهور الحالة الصحية لوالدته إثر إصابتها بـ “سدة رئوية” تسببت في صعوبة شديدة في التنفس.

وكشف المصري، نجل الفنانة جليلة محمود، أن والدته تعاني من صعوبة في التنفس نتيجة إصابتها بـ"سدة رئوية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مؤثرة مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن والدته كانت تعاني منذ فترة من حساسية الصدر التي تطورت إلى ربو، إلا أن حالتها الصحية تدهورت فجأة في الأيام الأخيرة بسبب فيروس في الجو أثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي.

الأطباء في مستشفى النزهة

وأكد محمد المصري، أن الأطباء في مستشفى النزهة قاموا بتشخيص حالتها بأنها تعاني من "سدة رئوية"، وهو ما يعني عدم استجابة الرئة لعملية الشهيق والزفير بشكل طبيعي، ما استدعى توفير العناية المركزة لها.