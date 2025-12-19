قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين مصر وروسيا.. أبرز ملفات زيارة لافروف للقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قالت فرح الخولي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المؤتمر بين وزيري الخارجية المصري والروسي جاء في توقيت بالغ الأهمية على المستويين الدولي والإقليمي، في ظل تزامنه مع مناقشة عدد من الملفات المطروحة على الساحتين العربية والدولية، مشيرةً إلى أن الجانبين المصري والروسي أكدا أن العلاقات بينهما تشهد منحنى تصاعدياً واضحاً يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو.

وأضافت الخولي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي حساني بشير،  أن هذا التصاعد يتجسد من خلال عدد من المشروعات المشتركة، في مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية الذي يُعد من أبرز المشروعات خلال العقد الأخير، إلى جانب الإشارة الروسية إلى زيادة وتيرة العمل داخل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكدت أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا سجل زيادة تجاوزت 31% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، مع وجود تطلع مشترك لمضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشارت المراسلة إلى أن اللقاءات تطرقت أيضاً إلى عدد من الملفات السياسية الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على ضرورة دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، إضافة إلى التأكيد على أهمية التوصل إلى حل ليبي–ليبي وإجراء انتخابات رئاسية عاجلة، فضلاً عن التشديد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدةً أن هذه الرسائل تعكس عمق العلاقات المصرية–الروسية، وكذلك الشراكة الروسية–الإفريقية، في إطار استضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية–الإفريقية.
 

مصر وروسيا القاهرة الإخبارية فرح الخولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

علاج تورم الوجه

بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

عصير الجوافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد