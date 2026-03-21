22 دولة تؤكد مشاركتها في جهود ضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز

أعلنت أكثر من 20 دولة حول العالم، اليوم السبت، مشاركتها في الجهود الرامية إلى ضمان المرور الآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، مٌعربة عن إدانتها لإغلاق إيران هذا المضيق الحيوي في حركة التجارة العالمية.

وذكرت 22 دولة - أغلبها أوروبية، وتشمل أيضًا: الإمارات والبحرين، في بيان مشترك-: “نعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود الخاصة بتوفير ممر آمن للسفن في مضيق هرمز.. ونرحب بالتزام الدول المنخرطة في خطة العمل”، بحسب ما أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأضاف البيان: "إننا ندين بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن التجارية في منطقة الخليج، واستهداف البُنى التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز بحكم الأمر الواقع، من جانب القوات الإيرانية".

يُشار إلى أن من بين الدول المشاركة في هذه الجهود، “بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية”.