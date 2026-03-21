تضامن ودعم.. أبو الغيط يرحب بزيارة الرئيس السيسي وعاهل الأردن لعواصم الخليج

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالزيارات التي قام بها كل من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني لعواصم خليجية خلال الأيام والساعات الأخيرة.

وشدد أبو الغيط على أن هذه الزيارات تعكس تضامنا عربيا كاملا على أعلى المستويات مع الدول العربية التي تتعرض لاعتداءات إيرانية آثمة ومدانة، وأنها تجسد الموقف العربي الرافض لهذه الهجمات الغادرة في أجلى صوره ومعانيه، وعلى أعلى المستويات السياسية.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن التضامن العربي في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وكذلك التنسيق المتواصل والتشاور المستمر بين الدول العربية على كل المستويات؛ يعكس موقفا موحدا رافضا لأية ذرائع أو تبريرات لهذه الاعتداءات التي طالت البنية التحتية والمنشآت والأعيان المدنية.

وطالب أبو الغيط إيران بوقف الهجمات على دول الجوار فورا؛ تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2817 الذي أيدته 136 دولة على مستوى العالم، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو تخريبية، أو تهديدات موجهة لأي من الدول العربية الأعضاء في الجامعة، مؤكدا حق الدول في الدفاع عن نفسها، فرديا أو جماعيا، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد أبو الغيط على أن التمادي الايراني في هذه السياسة العدوانية الرعناء تجاه دول الجوار العربي ستكون له دون شك تداعيات طويلة المدى على العلاقات المستقبلية بين العرب وإيران.

