تناولت 39 قرصا منوما.. فتاة بالدقهلية تحاول إنهاء حياتها

أقدمت فتاة على إنهاء حياتها بإحدى مراكز الدقهليه بتناول أقراص منومه.

تلقت مديريه أمن الدقهليه إخطارا من شرطه النجده يفيد بوصول فتاه إلى المستشفى في حاله إعياء شديد حيث حاولت التخلص من حياتها بتناول أقراص منومة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين قيام فتاه مقيمة بشارع تنيس بالمطريه وتدعى. آلاء م ا 19 عاما بتناول 39 قرص حيث أصيبت بقيء واضطراب في درجه الوعي والم بالمعده .

وبسؤال أهليتها أكدوا مرورها بازمة نفسية خلال الآونة الأخيرة.



تم نقلها إلى مستشفى المطربة فى حالة حرجه ويبذل الأطباء جهودهم فى محاولة لإنقاذها .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق