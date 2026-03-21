محافظ الدقهلية: إقبال كثيف على حديقتي الأسرة وجزيرة الورد بالمنصورة

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن حديقتي الأسرة وجزيرة الورد بالمنصورة بشارع الجيش، بحي شرق المنصورة، تستقبلان المواطنين على مدار اليوم، لتكونا متنفسًا ترفيهيًا جديدًا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بإشراف ومتابعة الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ ، أن افتتاح هذه الحدائق بعد تطويرها يمثل أولى خطوات إعادة الحدائق العامة بشارع الجيش ومدينة المنصورة ومختلف مدن المحافظة، لتصبح متنفسًا حقيقيًا للمواطنين والأسر، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين البيئة والمظهر الحضاري ورفع جودة الحياة داخل المدينة وجميع المدن.

وأكد " مرزوق "، أن الحدائق العامة حق أصيل للمواطنين، وأن ما تم إنجازه في هذه الحدائق يجب الحفاظ عليه واستثماره لخدمة المواطنين بصورة لائقة ومنظمة.

كما أكد أن المواطن يأتي أولًا في كل خطط التطوير التي تنفذها المحافظة، مشددًا على أن عودة المنصورة عروسًا للنيل في صورة تليق بتاريخها ومكانتها هو حق لأبناء الدقهلية.

وأضاف المحافظ ، أننا مستمرون في تنفيذ خطة تطوير وإحياء الحدائق العامة والمساحات المفتوحة على مستوى المحافظة، بما يسهم في توفير متنفسات جديدة للمواطنين، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، ويعزز من الهوية البصرية والمظهر الحضاري للمدينة.