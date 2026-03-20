محافظ الدقهلية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر

أدى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر بالمنصورة، يرافقه الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور مصباح العريف، رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، ورجال الأزهر وأعضاء الأجهزة الأمنية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وجموع غفيرة من أبناء الدقهلية.

والتقى المحافظ ، عقب أداء صلاة العيد، المواطنين وتبادل معهم التهنئة بالعيد، وحرص على مصافحتهم، وبعث بالتهنئة لشعب الدقهلية بعيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، مؤكدا سعيه الدائم لتوفير كافة احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم في مختلف المجالات.



وألقى الدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل شر وسوء، مشيراً إلى أن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ويعلمنا الصيام التسامح والعطاء والصبر وجهاد النفس، وحمدا لله على نعمه التي لا تحصى، كما أكد أن العيد فرصة عظيمة لتصفية القلوب وإزالة الشحناء والبغضاء، والتسامح والعفو عن الزلات، ومصافحة من هجروهم، وزيارة الأقارب وخاصة من قطعت أرحامهم، فصلة الرحم سبب لبسط الرزق والبركة في العمر، كما يحث على إدخال السرور على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والعمال، بالعطية والكلمة الطيبة والابتسامة، وأننا اليوم نتبادل التهاني والتبريكات وتتجسد فيه معاني الفرح والسرور، فبين صيام الأمس وتكبير اليوم عطاء لا حدود له.