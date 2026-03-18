استمرار حملات تحصين الكلاب ضد مرض السعار بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار حملات تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، بالتنسيق مع المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أماكن تجمعاتها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتصدي لها، بالتعاون مع الدكتور حامد الاقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الفرق البيطرية الميدانية تواصل تنفيذ أعمال التحصين والتعقيم وفقًا للضوابط والمعايير العلمية المعتمدة، وبما يضمن سلامة المواطنين، والسيطرة على المرض، والحد من مخاطره، وتحقيق إدارة مستدامة لأعداد كلاب الشوارع بأسلوب إنساني وآمن.

وأشار محافظ الدقهلية إلى استمرار الجهود في تنفيذ حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار، ودعم منظومة الصحة العامة، وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني، موضحا أن الحملة تستخدم أحدث الوسائل في التعامل مع هذه الكلاب.

وأكد الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تم اليوم تحصين 62 من الكلاب الحرة بميت غمر وطلخا ومدينة المنصورة، وجمصه، وأن الحملة تواصل أعمالها الميدانية من خلال خطة تغطي مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على محيط المدارس والمناطق السكنية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

كما أوضح الدكتور السباعي أنه تم تحصين 650 كلباً خلال الفترة الماضية، حيث جرى تطعيم الكلاب بلقاح السعار باستخدام جهاز "البلو بايب" (Blowpipe) الحديث، ويُستخدم هذا الجهاز للتحصين عن بُعد لمسافة تصل إلى 11 متراً، مما يسهل التعامل الآمن مع الكلاب الشرسة ويضمن تحصينها بشكل فعال، ويتم تحصين الكلاب الآمنة بالطريقة المألوفة وهو التحصين بالحقن المباشر.