إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بالبر التاني بعزبة بدر بميت غمر استخدمت فيها الأسلحة البيضاء. بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بعزبة بدر بميت غمر مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من محمد السعيد عباس41عاما بجرح قطعي بفروة الرأس10سم وجرح قطعي باليد اليسرى 3سم ؛احمد السعيد عباس 36 عاما بجرح قطعي بفروة الرأس ؛عبده السعيد عباس 20عاما جرح قطعي 5سم باليد اليمنى وجرح قطعي بالسبابة اليمني حوالي5سم

تم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.