محافظ الدقهلية يسلم دفعة جديدة من "صكوك الاطعام" لـ الأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مراسم تسلم دفعة جديدة من السلات الغذائية، ضمن مشروع صكوك الإطعام، باجمالي 4000 سلة غذاء، وذلك بمساهمة من مؤسسة مصر الخير، وبالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، في إطار جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المبادرات تعكس روح التكافل والتضامن بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والوصول إلى مستحقي الدعم في مختلف القرى والمراكز.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة، من وكلاء وزارتي الأوقاف والتضامن، في التنسيق والتعاون في تنظيم هذه القوافل التي تساهم بشكل مباشر في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بكل شفافية وعدالة.

جدير بالذكر أن السلة الغذائية لكل مواطن تحتوي مجموعة من السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة، بما يسهم في توفير الاحتياجات الضرورية للأسر المستفيدة، مؤكدا استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الأهلية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.