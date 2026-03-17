برعاية محافظ الدقهلية.. ليلة رمضانية بمكتبة المنصورة

اختتمت مسابقة حفظ القرآن بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، وذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ودعم السفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة، وبحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وإشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة المكتبة، وبحضور الشيخ سامي عجور مدير عام الدعوة والإعلام الديني بالدقهلية، وفضيلة الشيخ الدكتور إسلام محمد، واعظ بمنطقة وعظ الدقهلية وأحد المحكمين في اختبارات المسابقة.

حيث أكد محافظ الدقهلية، أن مكتبة مصر العامة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات الدينية والثقافية الهادفة، التي تسهم في تنمية الوعي وبناء جيل واعٍ ومتمسك بقيمه الدينية والأخلاقية، مشددة على استمرار المكتبة في أداء رسالتها المجتمعية والتنويرية طوال العام.

واختتمت مكتبة مصر العامة بالمنصورة حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم، احتفاءً بأبنائها من الناشئة الذين أتموا حفظ كتاب الله وتجويده، وتقديراً لجهودهم المباركة في رحاب القرآن الكريم، وسط حضور كبير من أولياء الأمور، من خلال أمسية رمضانية مفعمة بالأجواء الإيمانية والروحانيات.

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب "زياد عماد الدين"، أحد المشاركين في المسابقة، تلتها فقرة إنشاد ديني مميزة للطالب "يوسف رضا" نالت إعجاب الحضور.

وقدم الفنان أحمد عبد العظيم (السندباد) فقرة التنورة التراثية التي تفاعل معها الجمهور بحب وبهجة، تلاها عرض غنائي وإنشادي لفريق كورال المكتبة بقيادة الفنان محمد الفقي، حيث قدّم باقة متنوعة من الأناشيد والأغاني الدينية التي جسّدت روح الشهر الفضيل وأضفت على الأمسية طابعاً روحانياً مميزاً.

وشهد الحفل تكريم المشاركين في المسابقة التي نظمتها المكتبة طوال شهر رمضان المبارك بمستوياتها المختلفة، حيث تم توزيع شهادات التقدير والجوائز المالية على الفائزين وجميع المشاركين، تكريماً لاجتهادهم وتحفيزاً لهم على مواصلة التميز والتفوق في حفظ كتاب الله والعمل به.

و أعربت الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة، عن سعادتها بالمستوى المتقدم للمشاركين في المسابقة، مشيدةً بدور أسرهم في دعمهم وتشجيعهم، مؤكدة ترحيب المكتبة بكافة الفعاليات بمختلف أنواعها على مدار السنة.