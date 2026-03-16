الدقهلية .. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث دراجة بخارية بمركز طلخا

لقي شخص مصرعه و أصيب آخر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث اصطدام دراجة نارية في الرصيف، أمام قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بالرصيف، أمام قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الحادث، و تبين مصرع شاب أحمد محمد عبدالمنعم جعفر، 24 عاما ، طالب، ومقيم بقرية دملاش مركز بلقاس، وإصابة سعد يوسف حسن الفلاح، 27 عاما، عامل، ومقيم بقرية دملاش مركز بلقاس، بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المتوفى والمصاب إلىمستشفى بلقاس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،