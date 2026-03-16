محافظ الدقهلية يتفقد المعارض الدائمة ومنافذ بيع السلع

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معارض المحافظة الدائمة وعددًا من منافذ بيع السلع والمنتجات، لمتابعة مدى الإعلان عن الأسعار والتأكد من توافر السلع والمنتجات بكميات مناسبة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتابع "المحافظ " حركة البيع داخل المعارض والمنافذ، واطلع على مستوى توافر السلع والمنتجات، كما شدد على ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار أمام المواطنين، وعدم ترك أي سلعة دون سعر معلن، بما يحقق الشفافية ويمنع أي تلاعب أو استغلال.

ووجه " مرزوق " تحذيرًا شديد اللهجة إلى أصحاب منافذ البيع، بضرورة الالتزام الكامل بالإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أقل من السوق الخارجي، مؤكدًا أن الهدف من هذه المنافذ هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأكد " المحافظ " أن أي منفذ يثبت مخالفته للتعليمات أو عدم التزامه بالأسعار أو محاولة استغلال المواطنين، سيتم محاسبته فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وقد تصل إلى إزالة المنفذ.

وكلف " مرزوق " محمد صلاح مدير المتابعة بالمحافظه بالمتابعة اليوميه لجميع المنافذ واعداد تقرير يومي بالأسعار ورصد اي مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اصحاب المنافذ المخالفه .

وأشار " محافظ الدقهلية " إلى استمرار الجولات الميدانية اليومية على الأسواق والمعارض ومنافذ البيع، للتأكد من توافر السلع واستقرار الأسعار، والتعامل الحاسم مع أي مخالفة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق الانضباط داخل الأسواق.