عقر جماعي.. كلب يعقر 8 أشخاص بالدقهلية

تعرض 8 أشخاص من بينهم 5 أطفال لعقر كلب، حيث هاجمهم أثناء سيرهم بشارع عمر أفندي بميت غمر بمحافظة الدقهلية .



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض 8اشخاص لعقر كلب بشارع عمر افندي بميت غمر

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من

علاء الدين محمد خليل ابراهيم 65عاما وأصيب جروح سطحيه بالوجه

عادل صلاح محمد محمد 67عاما جرح سطحي بالركبه اليمنى

واصيبت شهد محمد الشحات علي 21عاما جرح سطحي بالقدم اليسرى ؛عناني محمد احمد عبده علي3اعوام جرح سطحي بالبطن

سليم شريف محمد عزب 8،اعوام واصابته جرح سطحي بالظهر؛,ادم عصام محدي احمد 9 أعوام مصاب جرح سطحي باليد اليسرى

كما اصيب رحيم محمود رمضان 6أعوام بجرح سطحي بالصدر

وفاروق عادل فاروق محمد محمد 4أعوام بجرح قطعي باليد اليمنى واليسرى



تم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق