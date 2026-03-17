مصرع شخص وإصابة نجله واخر في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصبب اثنين آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين "عربة كارو" ودراجة نارية " علي طريق المحمودية دكرنس، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بمصرع شخص وإصابة نجله واخر، وذلك جراء وقوع حادث تصادم علي طريق المحمودية بمركز ومدينة دكرنس.

إنتقل ضباط مباحث مركز منية النصر، وبالفحص تبين مصرع ، شخص يدعى أحمد محمد عبدالعليم السيد، عامل، 40 عاما، مقيم المحمودية دكرنس.

فيما أصيب كلا من: محمد أحمد محمد عبدالعليم،15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادى و كريم أحمد رفعت السيد، 15 عاما ، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم المحمودية، مصاب بكسر في الزراع الأيسر وإشتباه كسر بالساق اليسري، نزيف من الأنف.

تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى منية النصر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.