محافظ الدقهلية يتابع انتظام وسير العمل بمخبز المحافظة الكبير بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية مخبز المحافظة الكبير بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام الخدمة وتوفير الخبز للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وأكد محافظ الدقهلية أن مخبز المحافظة الكبير يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وجاري تعميم التجربة على مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية.

وأكد المحافظ على منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في توزيع الحصص المقررة لكل مواطن.

وشدد على

اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف على تشغيل المخبز، بالتنسيق مع علي حسن مدير مديرية التموين، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات.

كما تفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمدينة المنصورة للاطمئنان على التزام أصحابها بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز المدعم والوزن المقرر وعدم تجميع البطاقات التموينية وحسن التعامل مع المواطنين، مؤكدا على سعيه الدائم لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز المدعم بسهولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.