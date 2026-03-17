محافظ الدقهلية: متابعة مستمرة لأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع الجيش

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ، أعمال نقل خط مياه الشرب الأسبستوس قطر 12 بوصة واستبداله بخط بولي إيثيلين، إلى جانب نقل التغذية الخاصة به، وذلك بشارع الجيش بمدينة المنصورة، والتي تتم بإشراف المهندس محمد نشأت سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد محافظ الدقهلية على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال وفق المعايير الفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ وسرعة إعادة الوضع إلى طبيعته .

وأوضح أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الشركة للإحلال والتجديد ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمرارية ضخ المياه بكفاءة.