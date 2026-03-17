قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتعيد في البيت.. تحذيرات الأرصاد عن حالة الطقس بداية من الأربعاء
محمد عبد اللطيف: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات لتطوير التعليم الفني
قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر
تطوير 1200 مدرسة فنية بالمعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة دولياً
الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية احترام سيادة وأمن أراضي دول الخليج
"صحاب الأرض" ومنة شلبي وإياد نصار الأفضل في استفتاء نقابة السينمائيين
الرئيس السيسي يطلع على تقرير شامل لجولة وزير الخارجية بعدد من الدول العربية
الحرس الثوري يعلن القبض على 55 شخصاً جنوب إيران
الدفاع القطرية: تصدينا لموجة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا
تفاصيل ما يتردد بالأوساط العسكرية والسياسية عقب إعلان إسرائيل اغتيال علي لاريجاني
صدام جديد بين الأهلي وكاف.. 3 قرارات حاسمة من بطل مصر قبل موقعة الترجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الدقهلية: خصم 3 أجولة دقيق من حصة مخبز بالمنصورة بسبب نقص الوزن

محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد طارق مرزوق، محافظ محافظة الدقهلية، أحد المخابز بمدينة المنصورة، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة منظومة الخبز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وفقًا للمواصفات المقررة.

وتابع المحافظ عملية إنتاج الخبز والتأكد من أوزان الأرغفة، حيث تبيّن وجود نقص في وزن الرغيف عن الوزن المحدد، ما يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية لضمان عدم تكرارها والحفاظ على حقوق المواطنين.

و قرر المحافظ خصم 3 شكاير من حصة الدقيق المقررة للمخبز المخالف، مع إعادة توجيهها إلى مخبز المحافظة الكبير، لضمان استمرار توفير الخبز بنفس المنطقة دون تأثر المواطنين،

وكلف  علي حسن وكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ، أن «الالتزام بوزن الرغيف وجودته حق للمواطن ولا تهاون فيه»، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تتابع هذا الملف يوميًا وعلى أرض الواقع. كما أضاف: «أي مخبز مش هيلتزم هنسحب حصته ونعطيها لمخبز تاني»، في إشارة إلى استمرار تطبيق الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين.

الدقهليه مخابز المنصوره حصة

