الدقهلية: خصم 3 أجولة دقيق من حصة مخبز بالمنصورة بسبب نقص الوزن

تفقد طارق مرزوق، محافظ محافظة الدقهلية، أحد المخابز بمدينة المنصورة، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة منظومة الخبز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وفقًا للمواصفات المقررة.

وتابع المحافظ عملية إنتاج الخبز والتأكد من أوزان الأرغفة، حيث تبيّن وجود نقص في وزن الرغيف عن الوزن المحدد، ما يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية لضمان عدم تكرارها والحفاظ على حقوق المواطنين.

و قرر المحافظ خصم 3 شكاير من حصة الدقيق المقررة للمخبز المخالف، مع إعادة توجيهها إلى مخبز المحافظة الكبير، لضمان استمرار توفير الخبز بنفس المنطقة دون تأثر المواطنين،

وكلف علي حسن وكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ، أن «الالتزام بوزن الرغيف وجودته حق للمواطن ولا تهاون فيه»، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تتابع هذا الملف يوميًا وعلى أرض الواقع. كما أضاف: «أي مخبز مش هيلتزم هنسحب حصته ونعطيها لمخبز تاني»، في إشارة إلى استمرار تطبيق الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين.