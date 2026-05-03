التعليم العالي: أنشطة مكثفة وقرارات تدعم تطوير الجامعات وتعزز البحث العلمي

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى، والزيارات الميدانية، التي استهدفت دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع التقى رئيس جامعة هيروشيما بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، حيث أجرى حوارًا موسعًا مع رؤساء الجامعات المصرية، تناول آفاق تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات المصرية ، وبحث فرص التوسع في البرامج المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية، كما تابع المجلس موقف الجامعات من تقديم تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ووجه الوزير بأهمية ⁠تعزيز التعاون مع وزارة الصحة في تنمية الوعي السكاني، و⁠تعزيز التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة، و⁠تعزيز شراكات منظومة التعليم العالي المصرية مع جامعات دولية مرموقة.

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار محمد شوقي النائب العام فعاليات إطلاق الصالونات الثقافية بالجامعات المصرية، وخلال الفعالية، وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات نشر الوعي القانوني، وتنفيذ برامج تدريبية لطلاب كليات الحقوق، إلى جانب تنظيم صالونات ثقافية وندوات توعوية داخل الجامعات المصرية، ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحقيق عدد من المحاور الإستراتيجية، من أبرزها: تعزيز الوعي القانوني والمجتمعي والثقافي لدى طلاب الجامعات في مرحلتي الدراسة الجامعية والدراسات العليا، ودعم وتنمية قدرات ومعارف ومهارات الطلاب في المجالات القانونية والقضائية من خلال التدريب العملي بمقار النيابة العامة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب.

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث سبل تعزيز التوعية والثقافة المالية بين طلاب الجامعات والمعاهد بأنواعها، وتشجيع انخراطهم في الأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما سوق رأس المال، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على فهم أدوات التمويل الحديثة والتعامل مع متغيرات الأسواق المالية، وناقش الجانبان السبل المقترحة لفعاليات التوعية والتدريب، وفرص إدماج المفاهيم الخاصة بالثقافة المالية ضمن العملية التعليمية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، ومشاركتهم المؤثرة في دعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات، وخلال الاجتماع أوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن مصر تحظى بمكانة دولية متميزة في مجال الاستثمار في التعليم العالي، لافتًا إلى وجود اهتمام متزايد من جانب عدد من الجامعات العالمية لعقد شراكات مع المؤسسات المصرية، وهو ما يعكس مستوى الثقة الدولية في منظومة التعليم العالي المصرية، وأضاف الوزير أهمية إدارة واستثمار الأصول التابعة للمنظومة التعليمية وتهيئة بيئة جاذبة وداعمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن تكثيف تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات والأبحاث في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد مارك برايسون-ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسيد/ مارك هيوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وبريطانيا، وخلال الاجتماع ناقش الوزير آليات التعاون مع الجانب البريطاني في مجال التعليم التكنولوجي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وتحديث برامجها وفقًا لأحدث النظم التطبيقية الدولية، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة للدولة منوهًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات البريطانية في نقل الخبرات في تصميم البرامج القائمة على المهارات، وتطبيق نظم التعليم القائم على الجدارات، إلى جانب تعزيز التدريب العملي وربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، والوفد المرافق له، كما التقى رئيس جامعة هيروشيما بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، حيث أجرى حوارًا موسعًا مع رؤساء الجامعات المصرية، تناول آفاق تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات المصرية، وبحث فرص التوسع في البرامج المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية، وناقش اللقاء آليات إنشاء مراكز تميز بحثية مشتركة بين جامعة هيروشيما وعدد من الجامعات المصرية ، حيث أكد الدكتور قنصوة حرص مصر على التعاون مع اليابان في توطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المناهج التعليمية في هذا المجال، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العابر للحدود، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، مشيرًا إلى رؤية الوزارة الهادفة لتدويل التعليم العالي، وربط العملية التعليمية بالبحث العلمي والصناعة، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية.

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصري بحضور وزيري الصحة والسكان والمالية، وفي كلمته أكد الوزير أن التكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة يعد ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي في مصر، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون بينهما لتعزيز كفاءة التدريب وإعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية، في مجال التعاون التعليمي الدولي، وذلك في إطار دعم الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، وتعزيز مسارات إعداد كوادر مصرية متميزة في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة، وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وإتاحة فرص تعليمية متقدمة للطلاب المصريين في برامج الدراسات العليا بجامعة هيروشيما، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية للتنمية، وعلى رأسها تكنولوجيا أشباه الموصلات، والهندسة، والتخصصات العلمية والتكنولوجية المتقدمة.

تفقد د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحرم الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وخلال الزيارة أكد الوزير اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن جامعة سنجور تمثل إحدى الركائز الأساسية لهذا التعاون، في ظل استمرار الدعم الحكومي لها وتطوير أنشطتها التعليمية والتدريبية لخدمة أبناء القارة والدول الفرانكوفونية، مؤكدًا أنها تعد رمزًا للتعاون المثمر بين مصر ومنظمة الفرانكفونية ونموذجًا رائدًا للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا.

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع اللجنة الفنية الوطنية للتصنيفات الدولية لمؤسسات التعليم العالي المصرية، لمتابعة مستجدات حضور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية والإقليمية، وبحث سبل تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، ووجّه الوزير اللجنة بمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد، والعمل على رفع جاهزيتها وفق المؤشرات المرجعية الدولية، مع التركيز على تحسين جودة البيانات المؤسسية، وتعزيز السمعة الدولية، والانتقال من مجرد التواجد العددي في التصنيفات إلى الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في المراكز المتقدمة.

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور د.أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وعضو الاتحاد الرياضي للجامعات، وخلال الاجتماع ناقش المجلس الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات 2026، ووضع اللمسات النهائية لخطة التنظيم من خلال تنسيق الجهود بين مختلف اللجان، بما يضمن خروج الحدث بالصورة التي تليق باسم ومكانة مصر إفريقيًّا ودوليًّا، حيث إنه من المقرر أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من الجامعات الإفريقية، بما يعزز روح التنافس والتواصل بين شباب القارة، ويدعم أهداف تطوير الرياضة الجامعية كمنصة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل، حيث تسير الاستعدادات وفق جدول زمني دقيق يغطي الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة وكافة الشركاء من الجامعات والمؤسسات المعنية.