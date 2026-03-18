حادث مروّع .. إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر تصادم دراجتين ناريتين على طريق ليسا – الجمالية، أمام عزبة عمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق ليسا – الجمالية أمام عزبة عمر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبيّن إصابة كل من: وردة جمعة عبده علي (42 عامًا) بكسر مضاعف في القدم اليسرى، وريان عماد حمدان (21 عامًا) بكسر في الحوض وكسر بالقدم اليسرى، ومحمد شوقي شوقي النجار (17 عامًا) بكسر في الحوض وكسر بالذراع الأيمن.

كما أُصيب محمد السيد عاطف (20 عامًا) بكسر مضاعف في القدم اليسرى، وأيمن مختار مسعد (21 عامًا) بكسر مضاعف في القدم اليسرى، وجميعهم مقيمون بمركز الجمالية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.