قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلامة الغذاء: 5520 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 280 ألف طن.. وتشديد الرقابة على الألبان والأسماك
كشف أثري جديد.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز الأخبار والملفات المهمة محليًا ودوليًا |فيديو
كيف يمكن للحكومة تعزيز استدامة قطاع السياحة في ظل التحديات العالمية
كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول
موعد حسم الدوري .. رابطة الأندية تعدّل جدول الجولة الأخيرة | تفاصيل
غرامة 20 ألف ريال وترحيل.. السعودية تفرض عقوبات على مخالفي تصاريح الحج
فصل طالبتين لمدة عام ضربتا زميلتهما في الإسكندرية
بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
ناقد فني يعلن السبب الرئيسي في أزمة شيرين الأخيرة.. فيديو
كتب نهايته بيده بالإدمان.. الابن العاق يقتل والده ويصيب والدته بسبب المخدرات بالفيوم
محض افتراء .. كوريا الشمالية تنفي اتهامات أمريكية بشن هجمات إلكترونية
غارات عنيفة على مناطق الجنوب اللبناني وقصف مدفعي متواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قفزة الصادرات الزراعية تؤكد أن مصر تسير بثبات نحو الريادة العالمية

الزراعية
الزراعية
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الارتفاع الكبير في حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 3.7 مليون طن منذ بداية عام 2026 يمثل “رسالة ثقة دولية قوية في جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية”.

 تطوير منظومة الزراعة والتصدير 


وأضاف “سمير” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تصدر الموالح، وعلى رأسها البرتقال، لقائمة الصادرات يعكس نجاح الدولة في تطوير منظومة الزراعة والتصدير وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعزز من مكانة مصر كقوة زراعية إقليمية ودولية.


وأوضح سمير أن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، خاصة في مجالات الحجر الزراعي وفتح الأسواق الجديدة، لعبت دورًا محوريًا في تحقيق هذه القفزة، مؤكدًا أن تنوع المحاصيل المصدرة يعكس مرونة القطاع الزراعي وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.


وشدد على أن استمرار دعم المزارعين والمصدرين، مع التوسع في تطبيق معايير الجودة، سيكون له أثر مباشر في زيادة العائدات الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، معتبرًا أن ما تحقق هو خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات غير البترولية.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشف عن عن تقدم ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 3.7 مليون طن.

يأتي ذلك وفقا لبيان رسمي تلقاه وزير الزراعة، من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية، في إطار متابعة جهود تعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المنتج الزراعي المصري  يتمتع بسمعة دولية مرموقة مكنته من النفاذ إلى كبرى الأسواق العالمية بفضل الالتزام الصارم بمعايير الجودة والصحة النباتية، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، من خلال الحجر الزراعي، والمعامل المركزية المرجعية، والعلاقات الزراعية الخارجية، للتأكد من مطابقة المحاصيل الزراعية للاشتراطات والمواصفات العالمية، والأسواق المختلفة، فضلا عن التزام المنتجين بمواصفات الجودة المطلوبة.

وأشار فاروق إلى استمرار جهود فتح الاسواق الجديدة وتقديم الدعم الفني للمصدرين للحفاظ على تعزيز صادراتنا الزراعية، بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.

ووفقا للتقرير جاءت الموالح في صدارة قائمة الصادرات المصرية بكميات بلغت نحو 1.7 مليون طن، مما يعزز الحفاظ على مكانة مصر كأحد أكبر مصدري الموالح وعلى رأسها البرتقال عالمياً، كما حققت البطاطس الطازجة أرقاماً متقدمة بواقع 748 ألف طن، تلتها محاصيل البطاطا، في المركز الثالث، والتي سجلت 140 ألف طن، وهو ما يعكس تنوع الخريطة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية من مختلف المحاصيل.

وأوضح التقرير أن صادرات الفاصوليا "بنوعيها الطازجة والجافة" قد بلغت نحو 91 ألف طن، بينما جاءت صادرات البصل الطازج في المركز الخامس بنحو 45 ألف طن، كما واصلت الفواكه والخضروات المصرية في تسجيل معدلات إيجابية، حيث بلغت صادرات الفراولة الطازجة 39 ألف طن، والطماطم الطازجة 19 ألف طن، بالإضافة إلى 17 ألف طن من الثوم الطازج.

وأشارت إلى كميات المحاصيل الأخرى التي ساهمت في هذا الإجمالي؛ حيث بلغت صادرات الجوافة 10 آلاف طن، تلتها  صادرات الرمان، والمانجو.

الصادرات الزراعية المصرية الصادرات الزراعية الزراعية المصرية مجلس النواب الارتفاع الكبير المنتج المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

رياح

عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

سعر الجنيه الذهب

زاد 120 جنيها.. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الإعلام الإيطالي ينعي فاروق لاشين ملك البيتزا المصري

من طاهٍ إلى صاحب أشهر المطاعم .. الإعلام الإيطالي ينعى المصري فاروق لاشين ملك البيتزا

ترشيحاتنا

عمرو سلامة

عمرو سلامة يهني زوجته بعيد ميلادها برسالة رومانسية

بوستر حفل عبير نعمة

عبير نعمة تحيي حفلا غنائيا في قصر عابدين مع مروة ناجي وهايدي موسى

بوستر حفل رامي صبري

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في المعادي.. 7 مايو

بالصور

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد