مسؤول ألماني: قاعدة رامشتاين الجوية تضم 54 ألف أمريكي وتدرّ ملياري دولار سنويا على الاقتصاد المحلي

قال رئيس مدينة رامشتاين - ميزنباخ الألمانية، رالف هيكلر، إن قاعدة رامشتاين الجوية تعد أكبر تجمع عسكري أمريكي خارج الولايات المتحدة، إذ تضم نحو 45 ألف جندي إلى جانب عائلاتهم؛ ليصل إجمالي عدد الأمريكيين المقيمين فيها إلى حوالي 54 ألف شخص.

وأضاف في تصريحات لشبكة دويتشه فيله الألمانية إن دور القاعدة لا يقتصر على أهميتها العسكرية والاستراتيجية، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد المحلي، إذ تسهم بنحو ملياري دولار (1.7 مليار يورو) سنويًا.

وأشار إلى قرار الولايات المتحدة بسحب 5000 جندي من القاعدة الجوية الأمريكية المتمركزة هناك، قائلا :" كنا نتوقع ذلك لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو القائد المباشر للجيش، وهو مخول بسحب القوات لفترة من الزمن من مواقعها".

وأكد أن سكان البلدة كانوا هادئين إزاء هذا القرار، قائلين: "لا نشعر بأي خوف".

وعبر عن اعتقاده بأن ترامب يسحب القوات من المنطقة لأسباب سياسية، على الرغم من إصرار البنتاجون على أنها أسباب فنية.

وتقع مدينة رامشتاين-ميزنباخ في ولاية راينلاند-بالاتينات جنوب غرب ألمانيا، وإلى جانب القاعدة الجوية الأمريكية، تضم المدينة أيضا مقر قيادة القوات الجوية لحلف الناتو (AIRCOM).