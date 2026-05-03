مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري سيدات اليد

تنطلق منافسات الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2025-2026 على صالة نادي سموحة بالإسكندرية، وسط صراع قوي بين الفرق المشاركة على اللقب.

وتقام منافسات الدورة على مدار 3 أيام، حيث تشهد الجولة الثانية اليوم الأحد مواجهتين قويتين، تجمع الأولى بين الشمس والأهلي، بينما يلتقي سبورتنج مع سموحة.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الدورة المجمعة الأولى غدًا الإثنين، بإقامة مباراتين حاسمتين، حيث يواجه سبورتنج نظيره الشمس، بينما يلتقي سموحة مع الأهلي في مواجهة مرتقبة قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد ملامح المنافسة.

فيما تستكمل المنافسات بإقامة الدورة المجمعة الثانية يوم 9 مايو الجاري على صالة النادي الأهلي، والتي تستمر لمدة 3 أيام، لتكون المرحلة النهائية التي ستحسم بطل الدوري بشكل رسمي.

وتحظى البطولة هذا الموسم بمتابعة كبيرة، في ظل قوة الفرق المشاركة وتقارب مستوياتها، ما ينبئ بمنافسة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة