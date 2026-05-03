الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الري يتابع تشغيل قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.6 مليون فدان

وزير الرى
وزير الرى
وفاء نور الدين

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص موقف تشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث وصلت نسبة التنفيذ حاليًا إلى 99.70%.


وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، ويهدف إلى تحسين عملية الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة إلى إنشاء كوبري علوي.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة القناطر (فم بحر يوسف، حجز الإبراهيمية، فم البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، الساحلية)، وبدء تشغيل المجموعة ودخولها الخدمة بدلًا من مجموعة القناطر القديمة اعتبارًا من ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، تحت إشراف قطاع الخزانات والقناطر الكبرى.

وقد تم استخدام أحدث التكنولوجيات في التنفيذ والتصميم للحصول على بوابات تضمن دقة عالية في التحكم وتوزيع المياه.

مراقبة التصرفات والمناسيب بمنطقة مصر الوسطى

وفيما يخص إنشاء منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب لإدارة المياه بمنطقة مصر الوسطى، فقد تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرصد لعدد (٤٠) موقعًا لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع التي تقع على ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف، كما تم الانتهاء من تنفيذ غرفة التحكم الرئيسية بديروط وغرفة التحكم الفرعية بإدارة توزيع المياه بأسيوط، وبدء تشغيل منظومة الرصد والمتابعة بنهاية مارس ٢٠٢٦، كما تم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشغيل منظومة إنترنت الأشياء، لتسمح بتشغيل منظومة الرصد والمتابعة خلال شهر أبريل 2026.

وجارٍ البدء في أعمال الدعم الفني بالتعاون مع استشاري المشروع لتحديث القياسات الحقلية ومعادلات التصرف، وإعداد دليل تشغيل منظومة المياه على ترعتي بحر يوسف والإبراهيمية، لتحسين حالة الري في منطقة مصر الوسطى.

كما يتم حاليًا رصد كافة القياسات البيئية، واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة في الموقع بانتظام.

كما يُجرى حاليًا استكمال أسوار الحماية وتركيب منظومة الكاميرات لمراقبة وتأمين الموقع، وجارٍ نهو طبقة الأساس والرصف لأعمال الطرق، والطريق الإضافي من الحوائط الساندة وبلاط الإنترلوك والحمايات لربط شبكة الطرق بالمدينة بالطريق الجديد المار فوق كباري القناطر الجديدة، كما يُجرى أعمال تنسيق الموقع والتي تشمل البردورات والأرصفة والبلاط حول المباني.

