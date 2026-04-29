قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء : دعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة بدول القارة
تراجع جماعي في أسعار الخضار اليوم.. قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق
مركز عالمي للطاقة الشمسية.. مصر تدعم إنشاء سوق إقليمية للكهرباء
هيئة الدواء المصرية تحصل على عضوية دستور الأدوية الأمريكي
توافق نيابي على مشروع تعديل قانون التأمينات بعد مراجعته بمجلس الشيوخ
سقوط من الطابق الـ15 يثير الغموض والتحقيقات جارية| شاهد عيان: صوت ارتطام قوي وصراخ أثارا فزع الأهالي
قرار عاجل من إدارة أبو النمرس التعليمية بنقل الطالب "ضحية الضرب والتنمر" لمدرسة أخرى
فرص عمل للمعلمين.. وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بمدرسة لغات| تفاصيل
هروب المتسبب.. النيابة تفحص حادث بسمة وهبة أعلى محور 26 يوليو وتكلف لجنة مرورية بمعاينة السيارة
كيفية تقسيمها ومبطلات ذبـ.ـحها.. أسعار أضاحي العيد قائم اليوم الأربعاء 28 أبريل 2026
أول استجواب برلماني للحكومة في الفصل التشريعي الجديد
هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الري يبحث مع سفير فرنسا تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع "الوكالة الفرنسية للتنمية
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، ومتابعة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتعاون المتميز بين مصر وفرنسا، لا سيما في قطاع المياه، في ظل الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع "الوكالة الفرنسية للتنمية"، مشيرًا إلى ما تشهده هذه الشراكة من تنسيق فعّال وحوار بنّاء بين الفرق الفنية، بما يعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، مؤكدًا اهتمام مصر بتوسيع مجالات التعاون مع فرنسا، خاصة في مجالات التحول الرقمي في إدارة المياه، ومعالجة وتحلية المياه.

واستعرض الدكتور سويلم التحديات المائية التي تواجهها مصر في ظل النمو السكاني وتأثيرات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في قطاع المياه لمواجهة هذه التحديات، من خلال تنفيذ محاور "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للمياه والتحول الرقمي وغيرها.

وتناول اللقاء موقف مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي، خاصة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للدعم المقدم في إطار "البرنامج القومي الرابع للصرف"، والممول بحزمة تمويلية بقيمة ٦٠ مليون يورو، مؤكدًا أهمية المشروع في تحسين الإنتاجية الزراعية لصالح المزارعين وتعزيز كفاءة استخدام المياه.

كما تم استعراض مقترح مشروع "التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا"، الممول بمنحة فرنسية، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز مرونة منظومة توزيع المياه، إلى جانب دعم التحول نحو الإدارة الحديثة. وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح الدراسة في أقرب وقت، بالتنسيق مع الجانب الفرنسي.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور سويلم إلى المقترح الخاص بإعداد مخطط رئيسي لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل محطات الرفع وتعزيز الاعتماد على النظم الرقمية وتحسين الأداء التشغيلي، معربًا عن تطلعه لمواصلة التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المجال.

كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التنسيق بين مصر وفرنسا، في ضوء دورهما كرئيسين مشاركين لعدد من الحوارات التفاعلية بالمؤتمر، بما يسهم في تحقيق مخرجات متكاملة وفعّالة.

الوكالة الفرنسية للتنمية الجانب الفرنسي الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية

