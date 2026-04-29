قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة زراعية لتأمين غذاء المصريين وحق الأجيال القادمة ودعم الصادرات
مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري جنوبي لبنان
سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية
إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان
الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين
هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك
حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد
استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة
خبراء يحذرون: الحرب قد تترك بصمتها على رئة جيل كامل في غزة
شوبير يكشف مفاجأة في موعد رحيل توروب عن تدريب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الري: منحة فرنسية لمشروع "التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا"

وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بـ "إيريك شوفالييه"، سفير فرنسا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، ومتابعة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتعاون المتميز بين مصر وفرنسا، لا سيما في قطاع المياه، في ظل الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع "الوكالة الفرنسية للتنمية".

وأشار إلى ما تشهده هذه الشراكة من تنسيق فعّال وحوار بنّاء بين الفرق الفنية، بما يعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، مؤكدًا اهتمام مصر بتوسيع مجالات التعاون مع فرنسا، خاصة في مجالات التحول الرقمي في إدارة المياه، ومعالجة وتحلية المياه.

واستعرض الدكتور سويلم التحديات المائية التي تواجهها مصر في ظل النمو السكاني وتأثيرات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في قطاع المياه لمواجهة هذه التحديات، من خلال تنفيذ محاور "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للمياه والتحول الرقمي وغيرها.

وتناول اللقاء موقف مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي، خاصة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للدعم المقدم في إطار "البرنامج القومي الرابع للصرف"، والممول بحزمة تمويلية بقيمة ٦٠ مليون يورو، مؤكدًا أهمية المشروع في تحسين الإنتاجية الزراعية لصالح المزارعين وتعزيز كفاءة استخدام المياه.

كما تم استعراض مقترح مشروع "التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا"، الممول بمنحة فرنسية، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز مرونة منظومة توزيع المياه، إلى جانب دعم التحول نحو الإدارة الحديثة.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح الدراسة في أقرب وقت، بالتنسيق مع الجانب الفرنسي.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور سويلم إلى المقترح الخاص بإعداد مخطط رئيسي لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل محطات الرفع وتعزيز الاعتماد على النظم الرقمية وتحسين الأداء التشغيلي، معربًا عن تطلعه لمواصلة التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المجال.

كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التنسيق بين مصر وفرنسا، في ضوء دورهما كرئيسين مشاركين لعدد من الحوارات التفاعلية بالمؤتمر، بما يسهم في تحقيق مخرجات متكاملة وفعّالة.

وزير الري وزارة الري هاني سويلم

بالصور

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

