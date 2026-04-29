بتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة زراعية لتأمين غذاء المصريين وحق الأجيال القادمة ودعم الصادرات
مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري جنوبي لبنان
سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية
إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان
الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين
هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك
حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد
استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة
خبراء يحذرون: الحرب قد تترك بصمتها على رئة جيل كامل في غزة
شوبير يكشف مفاجأة في موعد رحيل توروب عن تدريب الأهلي
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خبراء يحذرون: الحرب قد تترك بصمتها على رئة جيل كامل في غزة

فرناس حفظي

حذر أطباء وباحثون من تداعيات صحية خطيرة وطويلة الأمد قد تصيب أطفال غزة نتيجة التعرض المستمر للأسبستوس وغبار الخرسانة وملوثات الهواء المختلفة خلال الحرب، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى ظهور جيل كامل يعاني من أمراض تنفسية مزمنة.

جاء ذلك في مقال رأي نُشر في مجلة "لانسيت ريسبيراتوري ميديسين" العلمية، حيث قارن بعض الباحثين الوضع في غزة بتجارب تاريخية مثل آثار هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، والتي تسببت لاحقا في أمراض رئوية مزمنة بين الناجين.


ويشير المقال إلى أن أكثر من عامين من التعرض المكثف للغبار والملوثات، في ظل غياب الرعاية الطبية وصعوبة تجنب مصادر التلوث، قد يسبب أضراراً دائمة في نمو الرئتين لدى الأطفال، بل وحتى لدى الأجنة قبل الولادة.

ويؤكد الباحثون أن بيانات الأقمار الصناعية وتقارير الأمم المتحدة أظهرت ارتفاعا كبيرًا في نسب الغبار والدخان والمواد السامة الناتجة عن الدمار، بما في ذلك الأسبستوس والمعادن الثقيلة ومواد كيميائية خطرة، إضافة إلى تراكم عشرات ملايين الأطنان من الأنقاض.

كما يحذر المقال من أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، نظرًا لحساسية الجهاز التنفسي في مراحل النمو المبكرة، ما قد يؤدي إلى ضعف دائم في وظائف الرئة وارتفاع معدلات الإصابة بالربو وأمراض مزمنة أخرى في المستقبل.

ويصف الباحثون الوضع بأنه قد يؤدي إلى ما يشبه "جيلا جديدا من مرضى الجهاز التنفسي"، مشيرين إلى أن الأثر الصحي قد يمتد لعقود طويلة، على غرار ما حدث في حالات تاريخية مثل ضباب لندن الكثيف وهجمات 11 سبتمبر.

ويختتم المقال بدعوة المجتمع الطبي الدولي إلى التدخل العاجل، وتسهيل دخول الإمدادات الطبية والكوادر المتخصصة، وإجراء أبحاث طويلة المدى لرصد تأثيرات الحرب على صحة الأطفال والنساء الحوامل في القطاع.

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

