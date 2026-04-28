خلال مجلس الأمن.. مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى وتطالب بوقف التصعيد في غزة ولبنان

أدان السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والحرم القدسي، مؤكدًا أنها تتم تحت حماية قوات الاحتلال، وتمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

وشدد « عبد الخالق» خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، على ضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والالتزام التام بالقانون الدولي الإنساني.

ندعو وقف إطلاق النار في لبنان

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن المجموعة العربية تدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التشديد على وحدة لبنان واستقلاله، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه، وإنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين.

كما أعرب عن إدانة مصر للهجمات التي تستهدف المناطق المدنية في لبنان، مؤكدًا رفضها الكامل لأي انتهاكات تمس سيادة الدول.

وفي السياق ذاته، شدد مندوب مصر على أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مدينًا الهجمات التي تستهدف دول الخليج والأردن والعراق.