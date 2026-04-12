مندوب مصر الأسبق بالأمم المتحدة: المفاوضات الأمريكية - الإيرانية عبثية

قال السفير معتز أحمدين، المندوب الدائم الأسبق لمصر لدى الأمم المتحدة، إن المفاوضات مع إيران رغم ما تصفه طهران بأنها “مستمرة ولا تنتهي”تبدو في الواقع، "مفاوضات عبثية"، نظرًا لاتساع الفجوة بين مواقف الأطراف المختلفة.

وأوضح خلال لقاء مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما جرى خلال هذه الجولة من المحادثات انصبّ بشكل أكبر على الجوانب الشكلية، مثل مستوى التمثيل السياسي، مشيرًا إلى مشاركة نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني بدلًا من وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب أسماء أخرى ضمن الوفود المشاركة.

وأضاف أن بعض المشاركين، لا يمتلكون خبرة كافية في إدارة المفاوضات المعقدة، ما يحدّ من فاعلية الحوار، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات بالنسبة للولايات المتحدة قد يكون سياسيًا، يتمثل في إظهار أنها منخرطة في عملية تفاوض، مقابل تصوير الجانب الإيراني بأنه الطرف الأكثر تشددًا.