سارة سلامة تنشر صورا جديدة مع كلبها

يارا أمين

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت خلالها في نزهة برفقة كلبها.

ونالت الصور تفاعلًا من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالتها العفوية وظهورها في أجواء هادئة خارج إطار العمل.

وكانت قد كشفت الفنانة سارة سلامة، طبيعة علاقتها بوالدها الفنان الكبير أحمد سلامة، وكيفية الأخذ برأيه في أعمالها الفنية التي تقدمها، كما تطرقت إلى الحديث عن الفنان محمد رمضان ودوره في حياتها ونصائحه لها.

وتابعت سارة سلامة خلال لقائها ببرنامج “كشف حساب”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام عبر شاشة “هي”: بابا صاحبي جدًا، ولما الناس بدأت تنتقد كتير، بيتقال حاجات مش حقيقة، أنه ضربني وضربنا بعض، معرفش الناس بتجيب ده منين، بابا ده صاحبي، وبحب الصحوبية معاه وصديقي المقرب وهو مش قاسي حنين جدًا وبيقف مع الناس وبيعرف ازاي بيتعامل مع المرأة .

واستكملت سارة سلامة: كنت اتظلمت الفترة الأولى لما دخلت التمثيل، بسبب الجرأة وكنت صغيرة ولسه بتعلم، وبابا لما كان يشوف ده يقول متمردة، ولو حصل منه حاجة أو علق على برنامج بعاتبه وأقوله أنت ليه شايفني كده وأسمع رأيه، وهو لو ايه حصل بييجي يصالحني.

وتحدثت سارة سلامة عن علاقتها بالفنان محمد رمضان وصداقتهما من بعد نجاحهما في مسلسل ابن حلال قائلة: محمد رمضان صديق مقرب ليا جدًا وبشوف أنه وش السعد عليا، بحب أتكلم معاه جدا وأخد رأيه في كل حاجة، وبيديني أمل في الحياة ومبيخليش حاجة تأثر، بيخليني عايزة أقوم أكسر الدنيا، ومش هيجي زيه تاني في التمثيل.. هو مش بيستفز الناس هو طيب جدًا ولكن في ناس شغلها في الحياة أنها تنتقد، لو عملتي عمرة ينتقدوا، لو اتحجبتي وقعدتي في البيت دول مش هنخلص منهم.

كما أكدت سارة سلامة أن الخلاف بينها وبين الفنان محمد رجب قد انتهى، وخاصة بعد تصريحه “مش هشتغل معاها تاني”: محمد رجب طيب وممثل رهيب واتصافينا مبقيناش متخانقين وجه واتأسف لي وقبلت، اختياراته حلوة ولكن في ناس بتخاف أنها تغير في المسلسلات مع إن ممكن لو غيرت أنجح على فكرة، بيخافوا من الريسك مش هو بس في ناس كتير كده.

