سارة سلامة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة سارة سلامة

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان أسود لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه كيمونو بنفس اللون.

انتعلت سارة سلامة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، بدت سارة سلامة بخصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذبا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.