بالفستان الأحمر.. أسما إبراهيم تستقبل عيد الفطر بهذه الإطلالة

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال الأحتفال بـ عيد الفطر المبارك.

إطلالة أسما إبراهيم

خطفت أسما إبراهيم الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا حمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه حزام حول الخصر باللون الذهبي.

انتعلت أسما إبراهيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من اناقتها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما إبراهيم على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.