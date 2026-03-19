نسرين طافش تودع رمضان بإطلالة راقية.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة نسرين طافش



تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت قفطان باللون الأبيض المزين بنقوشات ذات اللون الذهبي.

أكملت نسرين طافش إطلالتها بكلاتش صغير الحجم باللون الذهبي وتزينت ببعض المجوهرات التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.