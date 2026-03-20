مرأة ومنوعات

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي باللبن مع الكحك و البسكويت؟

هاجر هانئ

تناول الشاي باللبن مع الكحك و البسكويت يعتبر من أبرز العادات التي يحرص الكثير من الأشخاص عليها في صباح أول يوم عيد الفطر، فيتمتع هذا المزيج بنكهة لذيذة ومحتلفة مما يجعل الكبار و الصغار يعشقون تناوله.

لكن الإفراط في تناول الشاي باللبن مع الكحك و البسكويت قد يحمل عواقب غير صحية، قد يكون الشاي والبسكويت والكحك، خاصة مع السكر والدهون غير الصحية، هو أصل العديد من الأمراض على المدى الطويل.

أضرار تناول الشاي باللبن مع الكحك و البسكويت

-نسبة عالية من السكر في البسكويت والكحك 

 معظم البسكويت مليئة بالسكر المكرر، عندما تأكلها أثناء تناول الشاي، يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في مستويات السكر في الدم. كما أنه يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2 مما يساهم في زيادة الوزن ويجعل المرء يعاني من مستويات منخفضة من الطاقة. مما يجعلك تشعر بالتعب وترغب في الحصول على المزيد من السكر مرة أخرى بعد فترة وجيزة. 

-سعرات حرارية 

عادة ما يصنع البسكويت والكحك  من الدقيق الأبيض والسكر ولا يوفر أي محتوى غذائي.

إنها تمثل ما يسمى "السعرات الحرارية الفارغة" التي تميل إلى زيادة الوزن دون تمثيلها في الجدول الغذائي للفيتامينات أو المعادن أو الألياف. عند تقديمها مع الشاي وتناولها بشكل معتاد، فإن هذه البسكويتات لن تشجع إلا على الإفراط في تناول الطعام بسبب عدم قدرتها على ملئك أو إشباع الجوع. بمرور الوقت، قد يعني ذلك زيادة الوزن بشكل غير مناسب والمشاكل الصحية الأخرى المرتبطة به.


-الدهون المتحولة و الزيوت السيئة 

تحتوي معظم البسكويتات والكحك الجاهز على دهون متحولة وزيوت مهدرجة، مما يضر القلب، ترفع هذه الدهون مستويات LDL في الدم  مع تقليل مستويات HDL؛ وهذا يسبب العديد من أمراض القلب وحتى السكتة الدماغية. قد يؤدي الاستهلاك المستمر للبسكويت الذي يحتوي على هذه الدهون السيئة إلى بعض مشاكل القلب والأوعية الدموية الشديدة، على الرغم من تناولها بكميات صغيرة.

-الحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي

 يحتوي الشاي على التانينات، مما سيزيد من حموضة المعدة. قد يؤدي شرب الشاي مع البسكويت الغني بالكربوهيدرات الغني بالسكر والدقيق المكرر إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي مثل ارتجاع الحمض والانتفاخ وعسر الهضم.  كان لدى الأشخاص الذين يستهلكون بانتظام مثل هذه البسكويت السكري عالي الكربوهيدرات للاقتران مع الشاي خللا في أحماض المعدة، مما يجعل الهضم أكثر صعوبة ويسبب الأوجاع والآلام.

-سوء الامتصاص

 قد يتداخل الإفراط في تناول الشاي مع امتصاص المعادن مثل الحديد والكالسيوم. يحتوي الشاي على التانينات التي يمكنها ربط هذه المعادن، وبالتالي، لا يستطيع الجسم امتصاص ما يكفي منها، مما يؤدي إلى نقص بمرور الوقت. قد يجمع شرب الشاي مع بسكويت السكر الغني للحث على سلوكيات الأكل غير الصحية التي يتم فيها تجنب الأطعمة التي توفر المغذيات.

-مشاكل صحة الفم 

البسكويت لزج بطبيعته ومتشبث بالأسنان، وعندما يقترن بمحتوى السكر في الشاي، فإنه يشكل خطرا على تطور تسوس الأسنان ومشاكل الأسنان الأخرى. تغذي السكريات من كل من الشاي والبسكويت البكتيريا الضارة الكامنة في الفم، مما يؤدي إلى تكوين البلاك والتجويف وأمراض اللثة. يميل مستهلكو هذه الوحدة إلى المساهمة في مشاكل الأسنان على المدى الطويل.

