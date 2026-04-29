قافلة المساعدات الإنسانية الـ185 تتوجه إلي قطاع غزة

انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية الـ185 من أمام معبر رفح البرى إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى، تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، والتى يعيشها أكثر من مليونى فلسطينى.

وشهدت ساحة معبر رفح الخارجية فى وقت مبكر من صباح اليوم اصطفاف الدفعة الـ185 من الشاحنات التى تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم (جنوب القطاع) ، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى.

وتحمل الشاحنات التي تأتي ضمن قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثة والتى تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس ومستلزمات الشتاء، والمواد البترولية.