قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توابع زلزال بيراميدز.. الأهلي يطالب توروب بالرحيل والدانماركي يرفض
بتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة زراعية لتأمين غذاء المصريين وحق الأجيال القادمة ودعم الصادرات
مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري جنوبي لبنان
سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية
إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان
الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين
هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك
حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد
استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة
خبراء يحذرون: الحرب قد تترك بصمتها على رئة جيل كامل في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أرقام غامضة تثير العاصفة.. هل يشير "86" إلى القتل وهل هدد كومي حياة ترامب؟

ياسمين القصاص

أعادت وزارة العدل الأمريكية فتح ملف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا واعتبره بعض المسؤولين تهديدا مبطنا لـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خلاف بين ترامب والفيدرالي السابق جيمس كومي

وجهت وزارة العدل في الولايات المتحدة اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، على خلفية منشور نشره عبر تطبيق "إنستجرام"، قيل إنه يتضمن رسالة مشفرة قد تفسر على أنها تهديد لحياة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصدر مطلع أن التحقيق مع كومي جاء بسبب منشور إلكتروني رآه مسؤولون بمثابة تهديد محتمل للرئيس الأمريكي. 

 أبرز المنتقدين لترامب

كما كشفت وسائل إعلام أمريكية عن توجيه اتهامات جديدة له، وذلك بعد مرور خمسة أشهر فقط على إسقاط قضية سابقة كانت مرفوعة ضده، علما بأنه يعد من أبرز المنتقدين لترامب.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن لائحة الاتهام ترتكز على ذلك المنشور، دون توضيح دقيق لطبيعة التهم الموجهة.

هل الرقم "86" إشارة على القتل؟

وكان كومي قد نشر في العام الماضي صورة على "إنستجرام"، قام بحذفها لاحقا، تظهر الرقمين "86" و"47" مرسومين باستخدام أصداف بحرية. 

وقد فسر ترامب الرقم "86" على أنه إشارة إلى القتل، بينما رأى أن "47" ترمز إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، معتبرا أن الرسالة تحمل دلالة واضحة على الاغتيال.

في المقابل، أوضح كومي أنه نشر الصورة خلال نزهة على الشاطئ دون أن يقصد أي معنى سياسي، مشيرا إلى أنه لم يكن على دراية بالربط بين هذه الأرقام وأي دلالات عنف، ومؤكدا رفضه الكامل لمثل هذه التفسيرات، وهو ما دفعه إلى حذف المنشور.

من هو الفيدرالي السابق جيمس كومي؟ 

مدير «التحقيقات الفيدرالي» السابق ينفي تهمة «الكذب على الكونغرس»

والجدير بالذكر، أن كومي، البالغ من العمر 65 عاما، كان قد وجهت إليه في سبتمبر الماضي اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة أمام الكونجرس وعرقلة عمله، في قضية اعتبرها كثيرون ذات خلفية سياسية.

من جانبه، صرح القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، بأن كومي يواجه تهمتين، إحداهما تتعلق بتوجيه تهديد متعمد بقتل رئيس الولايات المتحدة أو إلحاق الأذى به، والأخرى مرتبطة بتهديد عابر للولايات، مشيرا إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل تهمة.

وأكد بلانش أن تهديد حياة أي شخص يعد أمرا بالغ الخطورة، مشددا على أن وزارة العدل لن تتهاون مطلقا مع أي تهديد يستهدف رئيس الولايات المتحدة.

