أرقام غامضة تثير العاصفة.. هل يشير "86" إلى القتل وهل هدد كومي حياة ترامب؟

أعادت وزارة العدل الأمريكية فتح ملف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا واعتبره بعض المسؤولين تهديدا مبطنا لـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خلاف بين ترامب والفيدرالي السابق جيمس كومي

وجهت وزارة العدل في الولايات المتحدة اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، على خلفية منشور نشره عبر تطبيق "إنستجرام"، قيل إنه يتضمن رسالة مشفرة قد تفسر على أنها تهديد لحياة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصدر مطلع أن التحقيق مع كومي جاء بسبب منشور إلكتروني رآه مسؤولون بمثابة تهديد محتمل للرئيس الأمريكي.

أبرز المنتقدين لترامب

كما كشفت وسائل إعلام أمريكية عن توجيه اتهامات جديدة له، وذلك بعد مرور خمسة أشهر فقط على إسقاط قضية سابقة كانت مرفوعة ضده، علما بأنه يعد من أبرز المنتقدين لترامب.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن لائحة الاتهام ترتكز على ذلك المنشور، دون توضيح دقيق لطبيعة التهم الموجهة.

هل الرقم "86" إشارة على القتل؟

وكان كومي قد نشر في العام الماضي صورة على "إنستجرام"، قام بحذفها لاحقا، تظهر الرقمين "86" و"47" مرسومين باستخدام أصداف بحرية.

وقد فسر ترامب الرقم "86" على أنه إشارة إلى القتل، بينما رأى أن "47" ترمز إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، معتبرا أن الرسالة تحمل دلالة واضحة على الاغتيال.

في المقابل، أوضح كومي أنه نشر الصورة خلال نزهة على الشاطئ دون أن يقصد أي معنى سياسي، مشيرا إلى أنه لم يكن على دراية بالربط بين هذه الأرقام وأي دلالات عنف، ومؤكدا رفضه الكامل لمثل هذه التفسيرات، وهو ما دفعه إلى حذف المنشور.

من هو الفيدرالي السابق جيمس كومي؟

والجدير بالذكر، أن كومي، البالغ من العمر 65 عاما، كان قد وجهت إليه في سبتمبر الماضي اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة أمام الكونجرس وعرقلة عمله، في قضية اعتبرها كثيرون ذات خلفية سياسية.

من جانبه، صرح القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، بأن كومي يواجه تهمتين، إحداهما تتعلق بتوجيه تهديد متعمد بقتل رئيس الولايات المتحدة أو إلحاق الأذى به، والأخرى مرتبطة بتهديد عابر للولايات، مشيرا إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل تهمة.

وأكد بلانش أن تهديد حياة أي شخص يعد أمرا بالغ الخطورة، مشددا على أن وزارة العدل لن تتهاون مطلقا مع أي تهديد يستهدف رئيس الولايات المتحدة.