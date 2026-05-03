بعد أزمة «تعطل السيستم».. حقيقة تأخير صرف معاشات مايو 2026

تزايدت حالة الجدل بين أصحاب المعاشات خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء عن «تعطل السيستم» داخل هيئة التأمينات الاجتماعية، وسط تساؤلات عن حقيقة تأخير صرف معاشات مايو 2026، أم ستسير الأمور بشكل طبيعي.

طلبات إحاطة تكشف أزمة معاشات مايو 2026

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، بشأن تأخر صرف معاشات المواطنين منذ فبراير الماضي، بسبب ما وصفوه بـ«المشكلات في النظام الإلكتروني الجديد للهيئة».

وأوضح داود أن الأزمة ترجع إلى الانتقال من نظام (SAO) إلى نظام (CRM) ضمن خطة التحول الرقمي، خلال الفترة من 18 فبراير حتى 29 مارس 2026، لافتًا إلى أن هذه الخطوة كلفت الهيئة مئات الملايين من الجنيهات، فضلًا عن سنوات من التدريب، إلا أن نتائج التطبيق - بحسب طلب الإحاطة - لم تتجاوز نسبة نجاح 5%، ما أثر بشكل مباشر على انتظام صرف المعاشات، خاصة للمستحقين الجدد وورثة المتوفين.

وطالب النائب بمساءلة المسؤولين عن بدء تشغيل النظام دون جاهزية كاملة، مؤكدًا أن الأزمة ألحقت أضرارًا مباشرة بالمواطنين.

الحكومة ترد على حقيقة تأخر صرف المعاشات

في المقابل، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهاء المشكلة التقنية التي شهدها نظام التأمينات.

وأوضح أن الهيئة نفذت خطة شاملة للتحول الرقمي منذ عام 2020، شملت دمج قواعد البيانات وإنشاء قاعدة مركزية وربطها بجميع جهات الدولة، بالتعاون مع شركات عالمية مثل «مايكروسوفت»، تنفيذًا لتكليفات رئاسية.

وأشار إلى أن الأزمة نتجت عن عملية نقل البيانات، مؤكدًا أنه تم حلها بشكل كامل، وأن أصحاب المعاشات الذين تأخر صرف مستحقاتهم سيحصلون عليها اعتبارًا من أول مايو، بعد إرسال رسائل نصية لهم للاعتذار عن التأخير.

وشدد رئيس الهيئة على أن المنظومة التأمينية تتجه نحو الميكنة الكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون معوقات مستقبلية.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر مايو 2026

تتمثل طريقة الاستعلام عن معاش شهر مايو 2026، فيما يلي:

1) زيارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2) اختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

3) استعلم عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

4) اكتب الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

قيمة معاشات شهر مايو 2026

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.