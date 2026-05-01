لصرف المعاشات .. الدفع بسيارة خدمات بريدية بقرى دمياط



وجه الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بالدفع بسيارة خدمات بريدية وتشغيلها ، لصرف المعاشات بقريتي أم الرضا وأم الرضا الجديدة وتوابعهما .

جاء ذلك استجابة لمطالب المواطنين خلال لقائه معهم بكفر البطيخ ضمن المبادرة التى أطلقها " المحافظ هيجيلك " .

هذا وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ تم الدفع بالسيارة وتوفير كافة اللوجيستيات اللازمة لتشغيلها ، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، و بالتنسيق مع محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ويتم متابعة الموقف بشكل دورى للتيسير على المواطنين وخاصةً كبار السن خلال صرف المعاشات.