حبس شخصين في تعاطى المواد المخدرة أعلى أحد المنازل بالدقهلية

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لاتهامهما بتعاطى المواد المخدرة أعلى أحد المنازل بالدقهلية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بتعاطى المواد المخدرة أعلى أحد المنازل بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (شقيقان "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أجا) ، وبحوزة أحدهما (كمية من المواد المخدرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.