إصابة سيدة وطفلين في اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بأسيوط

أصيبت سيدة وطفلان، اليوم الجمعة، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أعلى كوبري أسيوط العلوي بقرية الواسطى.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع الحادث ووجود مصابين في موقع الواقعة.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وقوع اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أعلى كوبري أسيوط العلوي ما أسفر عن إصابة: هبة. ص.ع (25 عامًا )، واسر ب ع (5 أعوام )، وحمزه ب ع (4 أعوام)

بطريق أسيوط الجديدة.

وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.