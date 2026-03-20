الصحة: تفقد مستشفى دكرنس العام وقطعة أرض تمهيداً لتنفيذ مستشفى جديد بمحافظة الدقهلية

قام فريق المتابعة والإدارة الهندسية بوزارة الصحة والسكان، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، بتفقد مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية لمتابعة أعمال الصيانة الجارية والوقوف على حالة المنشأة وتذليل أي عقبات تواجه أعمال الصيانة وتقديم الدعم اللازم لضمان استدامة منظومة العمل بها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الزيارة شملت معاينة قطعة أرض فضاء بمدخل مدينة دكرنس بمساحة 12 ألف متر مربع، وذلك لدراسة التوسع بالمنشآت الصحية وبناء مستشفى جديد بأحدث المعايير العالمية وتجهيزه بأفضل الأجهزة والخدمات الطبية المتطورة وفقاً لخريطة الصحة بالمحافظة، بما يسهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة لأهالي الدقهلية.

جولات ميدانية مستمرة

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية أن فريق المتابعة والإدارة الهندسية ينفذ جولات ميدانية مستمرة إلى جميع المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية ويعد تقارير دورية بحالة وجاهزية المستشفيات بهدف المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر واتخاذ القرارات المناسبة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على تطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتقدمة في جميع المحافظات لضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية متميزة وفق رؤية الدولة لبناء نظام صحي قوي ومستدام.