انقلبت بهم الملاكى..إصابة خمسة أشخاص بأحد مراكز الدقهلية

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بأرض زراعية على طريق بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية: إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ملاكي في أرض زراعية وإصابة 5 أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة 5 أشخاص وهم أحمد اشرف محمود بدوي 17 عاما

بسحجات متفرقة بالجسم و الوجه، عبدالرحمن محمد عوض

17 عاما بجرح قطعي بالراس كدمات بالجسم وسحجات متفرقه بالجسم.



كما اصيب محمد هاشم خضر 18عاما بكدمات، وعبد الله علي احمد 19 عاما بجرح قطعي اعلي الحاجب الايمن وكدمه بالعين، وأحمد ياسر اسماعيل 20 عاما وأصيب بسحجات متفرقه بالجسم والوجه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.