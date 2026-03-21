قرار صادم من إيران.. ومصطفى بكري يحذر: العالم يدفع الثمن

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تداعيات القرار الإيراني بوقف بيع النفط لدول العالم، وإعلانها بأنه لا يوجد لديها فائض.

وكتب مصطفى بكري، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن إيران تتوقف عن بيع النفط لدول العالم، وتقول إنه لا يوجد فائض لديها، موضحا أن هذه الخطوة تدخل في إطار الحرب العسكرية والاقتصادية المشتعلة بينها وبين أمريكا وإسرائيل.

وأكد بكري: «كل المؤشرات تقول إن نيران الحرب تمضي إلى مزيد من الاشتعال والاتساع»، لافتا إلى أن العالم كله يدفع ثمن هذه الحرب المجنونة، التي يتحمل مسؤولية إشعالها نتنياهو وتابعه ترامب.

