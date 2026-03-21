المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يستغرق تنفيذ مهمة إنهاء الحرب في إيران ما بين 4 إلى 6 أسابيع، واليوم تُكمل أسبوعها الثالث.



وأضافت "ليفيت"، في بيان اليوم السبت، أن الرئيس ترامب "يركز بشكل دقيق على أمر واحد، هو: نصر كامل وشامل في الحرب على إيران".



وكتب ترامب أمس، على منصة "تروث سوشيال"، قائلا "الولايات المتحدة تقترب كثيرًا من تحقيق أهدافها في الحرب على إيران.. نقترب بشدة من تحقيق أهدافنا، وندرس خفض جهودنا العسكرية العظيمة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالنظام في إيران".



وأوضح أن هذه الأهداف هي "تقليص القدرة الصاروخية الإيرانية ، وتدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران، والقضاء على بحريتهم وقوتهم الجوية، وعدم السماح لإيران حتى بالاقتراب من امتلاك قدرة نووية".