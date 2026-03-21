أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مستمرة اليوم، وستكون الظاهرة المؤثرة هي الأمطار، وستشهد الأماكن الساحلية زيادة فى كميات الأمطار، حيث تكون ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأمطار تمتد للمحافظات الداخلية بكميات أقل، ويكون هناك تساقط أمطار خفيفة بالقاهرة الكبري، ومن الممكن أن تصل إلى متوسطة فى بعض الأماكن، وخفيفة بمناطق من شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن اليوم سيشهد نشاطا للرياح، ولكن سرعاته أقل من أمس، وتكون سرعاته ما بين ال30 إلى 40 كم بالساعة، وقد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة لكن بشكل خفيف فى أغلب المحافظات، وبالتالي يؤدي إلى استمرار إضطراب حركة الملاحة البحرية فى البحر المتوسط، وإرتفاع الموج ما بين ال2.5 إلى 3.5 متر.

وأشارت إلى أن الجو سيتحسن خلال يوم الأحد، وسرعات الرياح تقل وحتي فرص الأمطار أغلبها خفيفة، لافتة إلى أن تلك الفترة هي فترة انتقالية يحدث بها تقلبات جوية حادة وسريعة، لأن اليوم هو أول أيام الربيع.