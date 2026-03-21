عاصفة ترابية شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام عيد الفطر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر، على أغلب أنحاء الجمهورية، مع توقعات بسقوط أمطار ونشاط ملحوظ للرياح.

حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، موضحة أن البلاد تشهد نشاطاً ملحوظاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة خلال فترات الظهيرة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في عدد من المحافظات الشمالية والمناطق ذات الظهير الصحراوي.

وأوضحت غانم، أن الأجواء ستكون باردة في الصباح الباكر، تميل إلى الدفء نهارًا على معظم المناطق، بينما تعود البرودة خلال ساعات الليل.

سقوط الأمطار

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة، أن البلاد ستشهد فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، خاصة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، على فترات متقطعة.

كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 30%.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الإثنين 23 مارس، تتزايد فرص سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد وسيناء، مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق جنوب البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

نشاط الرياح

ومن المتوقع نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على مستوى الجمهورية، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة في القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

اضطراب الملاحة البحرية واستقرار نسبي بالبحر الأحمر

كما حذّرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر المتوسط، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

بينما تكون الأجواء أكثر استقراراً نسبياً على سواحل البحر الأحمر مقارنة بالأيام الماضية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 مارس 2026

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، توقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة كالتالي:

ـ في القاهرة: العظمى 20 - الصغرى 11

ـ في الإسكندرية: العظمى 18 - الصغرى 12

ـ في مطروح: العظمى 17 - الصغرى 10

ـ في سوهاج: العظمى 28 - الصغرى 12

ـ في قنا: العظمى 30 - الصغرى 13

ـ في أسوان: العظمى 31 - الصغرى 15

نصائح للمواطنين

من جانبها، دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر خلال القيادة، خاصة في الطرق المكشوفة، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية، مع تجنب الأنشطة البحرية خلال فترات اضطراب الطقس، حفاظًا على السلامة العامة خلال أيام العيد.

وأكدت الرصاد ضرورة عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهاراً، مشيرة إلى استمرار برودة الأجواء ليلاً وانخفاض درجات الحرارة الصغرى لتقترب من 10 درجات مئوية بالقاهرة الكبرى، ما يستدعي الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية.

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، نظرًا للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال هذه الفترة الانتقالية من العام .